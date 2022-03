Cambriolages : 32 arrestations à Moorea

32 personnes interpellées : une vague d’arrestations qu’ont révélé nos confrères de Tahiti infos. Un bateau, des scooters, parfums, bijoux ont pu être restitués à leurs propriétaires. Mais plusieurs objets volés n’ont pas été retrouvés.

Les gendarmes ont travaillé plus d’un mois pour démasquer les auteurs de divers cambriolages sur Moorea. Des vols qui ont eu lieu en 2021 et au début de cette année, chez des particuliers mais aussi dans des hôtels et pensions, avec ou sans effraction, en présence ou non des propriétaires des objets volés.

Après la levée des restrictions et notamment du couvre-feu, les autorités ont remarqué une recrudescence des vols sur l’île soeur, la plupart ayant lieu la nuit, explique le commandant de la compagnie des îles du Vent, le chef d’escadron Jérôme Godefroy, contacté.

Les arrestations se sont déroulées sur 3 semaines à raison de deux opérations par semaine durant lesquelles 4 à 7 personnes étaient arrêtées.