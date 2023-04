Bora Bora : les violences de ces derniers jours « font peser un climat de crainte », déplore la Présidence

« Les images diffusées sur les réseaux sociaux donnent une idée de leur violence qui conduisirent à l’hospitalisation d’un jeune homme, évacué sur l’hôpital de Taaone, victime de coups et de traumatismes qui entrainèrent une interruption temporaire de travail de trois semaines », souligne la Présidence. « Ces évènements font aussi peser un climat de crainte au sein de la population de l’ile, et semblent malheureusement se produire fréquemment, avec toujours comme principal déclencheur, des rivalités de personnes ou de famille, alimentées par une consommation excessive d’alcool ».

Le communiqué précise que le président Edouard Fritch « a demandé au ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance de s’informer sur les circonstances de ces évènements. Naea Bennett a missionné le Délégué en charge de la Prévention de la délinquance de la jeunesse -Teiva Manutahi, Ndlr-, de se rendre à Bora Bora, dès demain et pour deux jours, à la rencontre des familles et des protagonistes concernés, mais également à la rencontre des autorités, pour écouter et pour comprendre. Il sera accompagné des autorités de la commune. A son retour, il rendra un rapport au gouvernement » qui « adresse un message de prompt rétablissement au jeune homme hospitalisé ».