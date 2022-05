Black out entre Paea et la presqu’île

Le sud de Tahiti s’est retrouvé dans le noir pendant une vingtaine de minutes ce mercredi soir. A l’origine de cette coupure de courant générale survenue à Paea, Papara, Teva i Uta, Taiarapu-ouest et sur le reste de la presqu’île, deux défauts survenus sur le réseau de transport électrique Sud de la TEP, la société de Transport d’Énergie électrique en Polynésie.

Si ils ne savent pas encore exactement si la panne vient d’un point de production ou du réseau de transport, les techniciens de la TEP ont pu rétablir petit à petit l’électricité dans ces communes, à partir de 19 heures 15. Ce jeudi, des techniciens doivent se rendre dans les vallées entre Papenoo et Mataiea pour vérifier les équipements, déterminer la cause exacte de l’incident et réparer si nécessaire.