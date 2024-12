Accident mortel à Punaauia : « Il faut monter sur la passerelle, cela sauve des vies »

Nouveau drame sur les routes du fenua hier soir portant à 31 le nombre de victimes sur les routes depuis le début de l’année.

Vers 20 heures, à la descente de la RDO, à Outumaoro, en face de la station Shell Punaauia et avant la passerelle, deux adolescentes de 17 ans ont été mortellement fauchées par un véhicule. « Elles étaient 3. Deux ont voulu traverser… La voiture allait vite, quand le conducteur les a vues, c’était trop tard… Une des victimes fait partie de ma famille. Il faut passer par la passerelle » raconte un proche.

« Je travaille à côté. Je n’ai pas vu, mais j’ai entendu un grand bruit. C’était lourd. Puis, on est sorti, et c’est là qu’on a vu qu’il y avait eu un choc avec des corps, étalés par terre… Il y en avait une sur le côté, je pense qu’elle était morte sur le coup. Il y en avait une autre au milieu de la route, confie un autre homme, avant de marquer une pause, ému aux larmes, et toujours très choqué de la scène à laquelle il a assisté. « Puis les pompiers sont arrivés, ils ont fait un massage cardiaque à la jeune fille ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’homme souhaite que les piétons empruntent les passages qu’ils leur sont dédiés et qu’ils arrêtent de mettre leur vie en danger « par fainéantise » : « Il faut monter sur la passerelle, cela sauve des vies. Ce matin encore, des gens traversaient au même endroit qu’hier alors que les pompiers étaient là… Les gens sont inconscients. Ils traversent où il y a les plots, c’est plat, et ils n’ont pas à monter sur le muret. Mais c’est en plein dans la descente, quand les gens vont vite. La route est aux automobilistes, les piétons doivent être sur le côté ou prendre la passerelle. Il faut qu’il y ait une prise de conscience ».

Une enquête est en cours afin déterminer les causes et les circonstances de l’accident.