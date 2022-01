Accident à Moorea : retour sur les règles de sécurité en Jet Ski

Les obligations pour pouvoir piloter un Jet Ski sont les mêmes que pour un bateau de plaisance : il faut passer un permis “mer” que l’on peut avoir uniquement à partir de 16 ans. L’engin nautique doit être déclaré à la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) avec une carte de circulation, soit l’équivalent d’une carte grise. L’embarcation doit donc être immatriculée à l’arrière. Il est également obligatoire de posséder un équipement spécifique sur le Jet Ski. “Le port du gilet est obligatoire, et les gens doivent respecter le nombre personnes autorisées à bord du Jet Ski si c’est un 2 places ou un 3 places. Il faut avoir les feux à mains automatiques de détresse avec une date d’expiration à vérifier régulièrement ainsi que leur état, un système de remorquage qui doit être à poste et un bout de remorquage en cas de panne” explique l’adjudant-chef Albin Berteaux, commandant de la brigade nautique de Papeete.

Pour profiter sereinement de sa balade en mer, des règles de prudence importantes sont à adopter. “Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas. Il faut respecter les vitesses, et les autres sujets que ce soit les planches, les kites, les nageurs ou les plaisanciers. Il faut aussi respecter l’environnement : il y a des zones de navigation où on doit réduire sa vitesse, et il y a des zones interdites à la navigation” rappelle l’adjudant-chef.

Selon les pompiers, les incidents en Jet Ski ne sont pas fréquents sur l’ile de Moorea. Ils interviennent en moyenne 5 fois par an, et l’issue peut parfois être fatale.