9 morts sur les routes depuis le début de l’année 2022

Cette semaine, 5 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua, ce qui porte à 9 le nombre de tués depuis le début de l’année et autant de familles endeuillées.

67% des accidents mortels liés à des excès des vitesse

Ces accidents concernent notamment les deux-roues (8 tués sur 9), dont les usagers adoptent fréquemment des comportements dangereux pour eux-mêmes (50% ne portaient pas leur casque de manière adéquate) et pour les autres usagers de la route qui peuvent être victimes des conducteurs irresponsables (67% des accidents mortels sont liés à une vitesse excessive).

Une telle dégradation de la situation sur nos routes en si peu de temps est très inquiétante indique le haut-commissariat dans un communiqué. Face à ce constat, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, demande une prise de conscience immédiate et appelle tous les usagers de la route à faire part de la plus grande vigilance et à respecter les règles de sécurité sur la route pour se protéger et protéger les usagers les plus vulnérables (piétons, cyclistes, deux-roues notamment).

Il rappelle que la vitesse excessive, l’alcool ou les stupéfiants sont présents dans plus de la moitié des accidents mortels de la route. Ces pratiques mettent en danger la vie du conducteur, de ses passagers et de tous les usagers de la route.

Renfort des contrôles routiers

Aussi, et au-delà des actions de prévention menées avec les services du Pays et les acteurs du territoire, notamment à l’attention des établissements scolaires, les forces de police et de gendarmerie nationales vont à nouveau renforcer les opérations coordonnées de lutte contre l’insécurité routière.

Si l’heure est à la sanction systématique face aux infractions sur la route, ces contrôles, organisés afin d’assurer la sécurité de tous sur nos routes, doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de la responsabilité individuelle des usagers de la route. “Pour éviter de nouveaux drames, changez vos comportements dès à présent”, rappelle le haut-commissaire.

Le haut-commissaire et le président du Pays ont décidé de développer dans les prochaines semaines un plan d’action permettant de coordonner les compétences de l’État et du Pays dans les domaines de la prévention et de la répression.



Afin que le trajet soit le plus sûr possible, il convient de respecter quelques règles simples :



1 Avant de prendre la route :

-vérifiez l’état général du véhicule (feux de signalisation, état des pneus…)

-munissez-vous des équipements de protection individuels et notamment du casque en deux roues

-installez un siège spécifique pour les enfants passagers

-Proposez à un proche qui a trop bu de différer son départ, de dormir sur place ou de faire appel à une personne

-apte à la conduite pour le raccompagner.



2 Pendant le trajet :

-respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité,

-portez votre ceinture de sécurité même sur de courtes distances,

-pour les cyclistes, roulez dans le sens de la circulation avec les équipements de protection et éclairage de nuit,

-soyez attentif aux changements de files des véhicules et aux arrêts temporaires des véhicules de livraisons,

-ne négligez pas les effets de la fatigue sur la conduite.