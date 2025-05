4 personnes secourues après le chavirage d’un catamaran aux Marquises

Peu avant 11 heures, ce dimanche, le Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a reçu une « alerte de détresse d’une balise satellitaire (…), liée au navire de plaisance « Pathfinder », battant pavillon USA, avec potentiellement 4 personnes à bord, au sud sud-ouest de l’île de Tahuata », indique le haut-commissariat dans un communiqué.

« En parallèle de l’engagement de moyens nautiques », le JRCC « a bénéficié de l’appui » d’un avion Cessna privé qui a localisé « le navire retourné, à 13h44 », mais sans observer « la présence de naufragés aux alentours de la position ».

Trois bateaux de pêche (les « Moite », « Poeani » et « Nelckael ») se sont alors déployés sur la zone. Le « Moite » a retrouvé » « l’épave et de nombreux objets à la dérive, mais » n’a pas détecté les naufragés.

Le « Poeani » a finalement récupéré « les naufragés, qui tentaient difficilement de regagner la terre à l’aide de stand-up paddle », précise le haut-commissariat. Ils ont été débarqués à Hiva Oa pour être pris en charge par les pompiers.

« Grâce à l’enregistrement de la balise dans les bases de données idoines par le propriétaire, le JRCC Tahiti a pu rapidement déterminer le mobile qui était en détresse, corréler les informations avec la déclaration d’entrée sur le territoire et orienter les moyens de recherches et de sauvetage », indique encore le haut-commissaire qui remercie « l’ensemble des personnes mobilisées pour secourir les quatre personnes en difficulté, particulièrement les pêcheurs et le pilote du Cessna ainsi que les sapeurs-pompiers ».