33ème mort sur la route : La victime n’avait pas sa ceinture de sécurité

Un automobiliste de 61 ans est décédé vers 15 heures, en percutant un arbre au pk 36,10 à Hitiaa O Te Ra. Deux cyclistes ont été témoins de l’accident et ont indiqué à la gendarmerie que le conducteur s’était déporté sur la voie opposée, puis a donné un violent coup de volant, pour ensuite percuter un arbre. La victime conduisait une citadine de type utilitaire et ne portait pas sa ceinture de sécurité. Les secours sont intervenus rapidement, mais après 30 minutes de tentative de réanimation l’homme est décédé sur place. Pour l’instant, les causes de l’accident ne sont pas clairement déterminées, la gendarmerie poursuit son enquête.