Paea : un motard de 19 ans décède le jour de l’an

Dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de sécurité ont déployé un dispositif de contrôles routiers maillant l’île de Tahiti et les archipels éloignés. Parmi les 258 véhicules contrôlés, 20 infractions ont été relevées. Près de 220 gendarmes et policiers tenaient plusieurs points de contrôles sur les axes routiers stratégiques, à l’occasion des fêtes du Nouvel An.

Malgré cet important déploiement, un jeune motard de 19 ans a « tragiquement perdu la vie » suite à un accident à Paea lundi matin, indique le haut-commissariat dans un communiqué. Inconscient, il a été pris en charge par le SAMU et les pompiers de la commune, qui sont parvenus à le réanimer, avant de le transporter à Taaone. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, dans l’après-midi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

En 2023, 34 personnes sont décédées dans des accidents de la route au fenua.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Bilan de la soirée du nouvel an sur l’ensemble du territoire : 258 véhicules contrôlés et 20 infractions relevées, dont notamment :

2 excès de vitesse ;

3 conduites sous l’empire d’un état alcoolique dont 3 délictuelles ;

3 infractions liées aux stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiants) ;

2 conduites sans permis de conduire, de carte grise ou d’assurance ;

5 non-justifications du permis de conduire, de carte grise ou d’assurance ;

2 non-ports de ceinture de sécurité ou du casque ;

2 cyclomoteurs non-conformes.

Pour rappel, en Polynésie française, la vitesse inadaptée ou excessive est responsable de près de 47% des accidents mortels sur la route.