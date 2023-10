Voltina Roomataaroa-Dauphin, deuxième femme élue à la présidence du Cesec

Voltina Roomataaroa-Dauphin, membre du collège Développement, a été préférée à ses deux adversaires : Karl Tefaatau, qui s’est finalement désisté, et Stanley Ellacott. Elle recueille, à l’arrivée, 23 des 38 suffrages.

« Cela fait plus d’un an que je travaille au sein de cette institution (…) Il faudra beaucoup de courage pour toutes les lois qui vont arriver et que nous aurons à jauger. Il faudra beaucoup d’honnêteté de notre part pour que le gouvernement puisse travailler en toute connaissance de cause des besoins de la population », a-t-elle indiqué, quelques minutes après son élection.

« Le statut nous demande d’être des forces de propositions. Donc, on attend cette institution des idées pour venir soutenir les projets du gouvernement quels qu’ils soient (…) Nous sommes appelés à donner le ressenti de la population », a-t-elle ajouté.

Voltina Roomataaroa-Dauphin, qui succède à Eugène Sommers, est la deuxième femme à être élue au perchoir du Cesec après Raymonde Raoulx. La première séance plénière de l’institution se déroulera la semaine prochaine. La nouvelle présidente sera l’invitée des journaux de TNTV, ce mercredi soir.