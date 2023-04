« Urgence écologique au Fenua », un guide pratique pour « repenser nos modes de vie »

Universitaire, militants associatifs, scientifiques mais aussi activiste ou chef cuisinier, tous se sont réunis pour rédiger cet ouvrage illustré, sous la direction de Sylvie Largeaud-Ortega, professeure d’université et ancienne chargée de « Mission campus éco-responsable » de l’UPF.

« Urgence écologique au Fenua » s’intéresse à de nombreux sujets : l’énergie, l’océan, les plantes et oiseaux du fenua, la consommation, l’économie circulaire mais aussi l’engagement dans le milieu associatif et le militantisme environnemental.

« Dans chacun des chapitres, nous avons un état des lieux mondial, puis un focus sur la Polynésie pour voir ce qui se passe à notre niveau dans chacun des domaines concernés mais aussi des propositions d’actions », explique Sylvie Largeaud-Ortega. « Il apporte des informations aux gens qui sont ignorants de l’état actuel de la planète car il y a des personnes qui n’en ont pas conscience, mais il s’adresse aussi à ceux qui ont déjà cette sensibilité et qui veulent agir grâce à la série de conseils qui leur sont suggérés », ajoute-elle.

A titre d’exemple, on y apprend qu’un avion de ligne moderne brule en moyenne « « autant de carburant par heure que la centrale de la Punaruu », que les microplastiques qui se répandent dans les océans « sont parfaits de pour servir de surface d’attache aux bactéries » potentiellement dangereuses ou encore que « l’alimentation des anciens Polynésiens était composée d’au moins 85% d’aliments végétaux ».

Et à la question d’agir, l’ouvrage propose à ses lecteurs toute une liste d’associations locales à rejoindre mais aussi des actions concrètes à mener comme « participer à des chantiers d’arrachage de plantes envahissantes ».

Pour Sylvie Largeaud-Ortega, les plus jeunes sont aujourd’hui « de plus en plus conscients » des enjeux qui les attendent même s’il « y a encore beaucoup de travail à faire ». « Il faut repenser nos modes de vie. C’est plus facile à dire qu’à faire mais plus on agira tard, plus la situation sera critique et plus le phénomène d’adaptation à cette situation sera difficile », conclut-elle.

« Urgence écologique au Fenua » est disponible à compter de ce jeudi dans toutes les librairies au tarif de 1900 Fcfp.