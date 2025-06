UNOC 3 : la Polynésie française en leadership à Nice pour la protection des océans

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, a souligné le rôle fédérateur de l’État : « L’État a surtout travaillé pour essayer de fédérer l’ensemble des acteurs pour qu’ils soient tous présents à Nice. ». Un concours sur les récifs coralliens a permis de mobiliser l’ensemble des partenaires, dans une logique d’innovation et de coopération.



La Polynésie française a développé un modèle unique de gestion de ses ressources marines. « La pêche à la senne est interdite depuis 30 ans et on ne pêche qu’à l’hameçon », a rappelé le haut-commissaire. Il a précisé que les licences de pêche sont exclusivement réservées aux pêcheurs polynésiens, un choix fort en faveur de la durabilité.

Cette stratégie locale est appuyée par un arsenal de surveillance moderne : « L’État se mobilise avec des moyens nouveaux : l’arrivée de Falcons 50, de nouveaux patrouilleurs, une marine extrêmement efficace. » Grâce à ce dispositif, couplé au système AIS (suivi des navires par satellite), « on n’a pas eu une action de pêche illégale en Polynésie française depuis 2007. »



L’engagement de l’État se traduit aussi par une gouvernance maritime partagée. « Nous avons créé un comité stratégique de la mer qui, pour la première fois, inclut tous les acteurs, notamment les entreprises privées. » Réuni deux fois par an, ce comité est épaulé par des groupes de travail opérationnels, chargés de mettre en œuvre les priorités stratégiques : innovation, énergie marine, préservation des coraux, ou encore résilience face aux changements climatiques.



L’un des points forts de cette rencontre à Nice a été l’annonce conjointe avec la réserve marine de Pitcairn : « Nous allons avoir la plus grande aire marine protégée au monde. Et ça, c’est un signal fort qu’envoie la France au reste du monde. » Le stand polynésien a rencontré un franc succès, preuve de l’intérêt du public et des professionnels pour les initiatives du territoire. « Nous voulions, la Polynésie française, marquer un grand coup pour montrer qu’on existe, qu’on a aussi des solutions pour le reste du monde, pour l’avenir », a affirmé Éric Spitz. Avec une fréquentation estimée à « 100 000 personnes d’ici vendredi », le message semble bien avoir été entendu.