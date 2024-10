« Une manœuvre d’évitement » de cétacés chaque jour entre Tahiti et Moorea

Chaque jour, entre Tahiti et Moorea, les navires procèdent à « une manœuvre d’évitement » de cétacés selon l’association Oceania. « Les collisions (…) représentent la première cause de mortalité due à l’activité humaine », souligne celle-ci. Elle demande qu'une "limitation de vitesse obligatoire de 12 nœuds ou moins pour tous les grands navires naviguant à moins de 2 kilomètres de Tahiti et Moorea pendant la saison des baleines à bosse » soit instaurée.