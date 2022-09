Une conférence des Nations unies sur la réduction des risques naturels

La conférence sur la réduction des risques naturels est coprésidée par l’Australie et les Nations unies. Au centre des thèmes abordés, l’avenir des populations au regard des conséquences climatiques. La Polynésie est particulièrement confrontée aux aléas et aux risques divers (submersions marines, cyclones, inondations, glissements de terrain et tsunami).

Jean-Christophe Bouissou est notamment revenu sur l’action du Pays, par l’adoption de plans d’intervention et de sauvegarde des populations et des biens, au travers de la construction d’abris para-cycloniques aux Tuamotu, et la construction de logements surélevés capables d’affronter les cyclones, les inondations et les submersions marines.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

La conférence se tient dans un contexte d’accélération des phénomènes climatiques et des conséquences, qui sont catastrophiques sur l’environnement et les populations.

M. Bouissou s’est par ailleurs entretenu avec la ministre néo-zélandaise en charge des situations d’urgence, Kieran McAnulty. La discussion a porté sur les nouvelles mesures prises par le Pays dans le cadre de la protection des populations, à la suite de la grande houle du mois de juillet dernier, mais aussi sur la relation bilatérale entre les deux pays.