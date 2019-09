Une “capsule” à Moorea pour vivre sous l’eau

Depuis début août, toute l’équipe de l’expédition d’Under The Pole s’est installée à Moorea dans le cadre de la mission “Capsule”. La Capsule est un habitat sous-marin, imaginé par Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé-Bardout (co-directeurs et co-fondateurs des expéditions), inspiré de l’univers de Jules Verne, et dans la lignée des projets des pionniers tels que Jacques-Yves Cousteau.

En permettant aux plongeurs des immersions de longues durées à des fins scientifiques, cette technologie innovante et légère est dédiée a la découverte scientifique des océans et de la vie marine, en collaboration avec le Criobe (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement).

La vision de Ghislain Bardout est de faire tomber les barrières techniques et physiologiques qui limitent aujourd’hui les temps d’immersions à quelques heures seulement. (Crédit photo : Under The Pole)

En effet, dans l’océan, les immersions en scaphandres sont généralement des incursions courtes dans l’environnement marin limitant par là-même le temps dédié aux travaux scientifiques et aux observations du milieu. C’est cette barrière du temps, ce facteur limitant, qu’Under The Pole s’apprête à repousser dans les profondeurs du Pacifique avec un dispositif unique et fait-maison, conçu et réalisé par les ingénieurs de l’expédition au sein de leur base.

Lors de l’installation de la mission Capsule. (Crédit photo : Under The Pole)

Durant les quatre prochains mois, Under The Pole fera découvrir la mission Capsule à travers une série de web-documentaires. Le premier épisode est à découvrir ci-dessus. La Capsule devrait être mise à l’eau lundi prochain à 11 heures.