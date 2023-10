Un schéma de prévention et de gestion des déchets pour les 10 prochaines années

« Outre les bénéfices environnementaux indéniables, cette stratégie favorise la réduction des déchets à la source, contribue à maîtriser les coûts de gestion, à optimiser nos ressources limitées et à encourager des pratiques plus durables au sein de nos industries et de nos communautés. Inscrit dans une démarche de transition vers une économie circulaire, il s’agit de créer des opportunités économiques nouvelles tout en réduisant notre empreinte environnementale », indique le compte rendu du Conseil des ministres.

Ce schéma s’articule autour de 5 grandes orientations : l’optimisation de la gouvernance, la prévention et la réduction des déchets, leur valorisation, leur stockage et l’enfouissement et, enfin, l’optimisation de la gestion des déchets dangereux.

Ces 5 grandes orientations seront déclinées en 90 actions. « Énoncé dans le Code de l’environnement de la Polynésie française, ce document cadre établit une vision ambitieuse et stratégique pour faire face à des enjeux cruciaux, allant bien au-delà de la simple gestion des déchets. En effet, il incarne l’engagement du Gouvernement de la Polynésie française envers la préservation de l’environnement et la protection de la santé de notre population », précise le compte rendu du Conseil des ministres.

Ce « projet de schéma territorial a été transmis aux communes de la Polynésie française et aux organismes intercommunaux afin de recueillir leurs avis et observations. Cette période de consultation de deux mois offrira l’opportunité d’engager des discussions avec les équipes communales et de soumettre au Conseil des ministres une version consolidée en vue de son officialisation d’ici le premier trimestre 2024 ».

L’intégralité du compte rendu du Conseil des ministres :