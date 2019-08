Un rorqual de Minke et son petit ont été aperçus dans nos eaux

UNE PREMIERE FILMEE PAR NOTRE EQUIPE !Aujourd'hui, notre équipe a pu effectuer une observation incroyable qui va contribuer à enrichir les connaissances sur les cétacés de Polynésie.Pour la première fois en Polynésie française, nous avons pu observer et filmer une baleine de Minke adulte accompagnée de son nourrisson. Le baleineau, mesurant environ 2m50, est selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) très jeune (les individus mesurent 2m40 à la naissance).Cette vidéo constituerait donc la première preuve que des baleines de Minke, tout comme les baleines à bosse, mettent bas en Polynésie française.Une nouvelle extrêmement importante puisque l'ensemble de la Polynésie est classé en sanctuaire pour les mammifères marins.Signalons que la baleine de Minke est une espèce très rarement observée en Polynésie française et qu'il s'agit de notre deuxième observation cette année. Nous avons aussitôt informé la Direction de l'Environnement de Polynésie française ainsi que les associations environnementales locales qui travaillent sur la faune marine: Mata Tohora, Oceania et Te mana o te moana.On ne le dira jamais assez, l'écotourisme peut aider à une meilleure connaissance du monde marin et une meilleure préservation de sa faune marine. Toute l'équipe de Moorea Ocean Adventures est heureuse d'avoir contribué à cette découverte !Vidéo: Moorea Ocean Adventures