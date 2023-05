Un nouveau tour de Tahiti… en brouette pour alerter sur l’urgence climatique

Cette année, la marche se déroulera les 22, 23 et 24 mai prochains. Les miliants partiront de la borne pk0 à Papeete dès 5 heures du matin direction Tiarei où ils dormiront chez des amis. Le lendemain, ils repartiront vers Paea et reviendront le lendemain à Papeete.

Un faati pour attirer l’attention de la population sur l’urgence du changement climatique et inviter les Polynésiens à la prochaine marche pour le climat, le 17 juin au départ de Tarahoi.

« Le 6e rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)

est absolument clair : nous devons accélérer drastiquement nos stratégies d’adaptation et

d’atténuation face au changement climatique, souligne l’association.

Voici ce que dit le dernier paragraphe du Résumé à l’Intention des Décideurs : “Les preuves

scientifiques cumulées sont sans équivoque : le changement climatique est une menace

pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l’action

mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du

changement climatique manquera une brève occasion, qui se referme rapidement, de

garantir un avenir vivable et durable pour tous.” »

Les années précédentes, dans sa brouette, Jason a récolté des fruits locaux, souvent offerts par la population. Une manière de montrer que la Polynésie regorge de richesses et de mettre l’accent sur l’autonomie alimentaire.