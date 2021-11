Un navire ramasseur de déchets dans la rade de Papeete

D’une longueur de 7 mètres, et d’une largeur de 2m50 , il peut ramasser jusqu’à 1 tonne de déchets et débris flottants de type plastique et végétaux dans la rade de Papeete. “On attendait jusqu’à présent que les déchets s’accumulent au bord des quais pour pouvoir ensuite intervenir grâce à nos équipes avec un Manitou et un panier qu’on trempait dans l’eau et on aspirait. Ce n’était pas optimal, explique Bran Quinquis, chargé de l’environnement au port autonome de Papeete. Là on s’est rendu compte en fait qu’après chaque pluie, un grand nombre de déchets était charrié par les rivières et avec les vents d’Est, venaient s’accumuler près de nos quais. Le Port autonome tenait vraiment à ce qu’on puisse mener une action pour les océans et empêcher ces déchets plastique de terminer leur vie au milieu de l’océan. Donc l’idée était de se rapprocher au plus proche du problème et, avec cette barge, de venir ramasser les déchets dès qu’ils viennent s’accumuler.”

Le fonctionnement de la barge est simple : les objets flottants ou semi-immergés s’accumulent entre les 2 coques sans aucun équipement par le simple fait du déplacement du bateau. Sa taille de 7 mètres offre de la place pour permettre le tri des déchets à bord. “On répète l’action tant qu’il y a des déchets.”

L’initiative fait l’objet d’une labellisation dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets piloté par l’Ademe, l’agence de transition écologique.