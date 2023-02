Un marlin bleu de 265 kg pêché au large de Tiarei

Le Raitua arrive vers 19 heures, mercredi soir au quai de Hitiaa… et il est bien chargé. Tihoni Tom Sing Vien n’est pêcheur que depuis un an, mais ce métier lui sourit. C’est la plus belle prise de sa vie. Son marlin bleu est d’abord estimé à 250 kg, mais la pesée en révèle 15 de plus.

Le poisson a tapé le leurre vers 15 heures, près du DCP de Tiarei. Après deux bonnes heures d’efforts, il a pu être chargé sur le Raitua avant d’être ramené au quai. De bons filets en perspective pour cette famille de Mahaena…