Un comité citoyen dans le cadre du Plan climat de la Polynésie

Le Comité Citoyen pour le Climat est un comité indépendant, composé de citoyens issus de la société civile. Sa mission : participer au suivi et à l’actualisation de la stratégie climat de la Polynésie française. Il apportera une vision citoyenne pour adapter au mieux le territoire face aux enjeux du changement climatique.

Le Comité est ouvert à toute Polynésienne et tout Polynésien de 16 ans et plus. Un tirage au sort sera effectué parmi les citoyens volontaires pour constituer un échantillon le plus représentatif de la population. Il faut s’engager à être disponible pour 3 séances de 3h (en novembre 2022, février et mai 2023).

Les candidatures peuvent être déposées en ligne jusqu’au 25 octobre prochain via le lien suivant : https://comite-citoyen.plan-climat-pf.org