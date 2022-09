Un colloque sur la biosécurité marine pour la Polynésie et le Pacifique sud du 22 au 23 septembre

L’objectif de ce séminaire est de définir les opportunités et les priorités en termes de coopération scientifique et technique autour de la gestion de la biosécurité marine entre Aotearoa (Nouvelle-Zélande), la Polynésie française et plus globalement à l’échelle du Pacifique Sud. Tous les aspects en lien avec les systèmes de biosécurité seront pris en compte, mais un accent particulier sera mis sur les outils de détection et de détection précoce des espèces invasives et la gestion des voies de transport.

Les organisateurs souhaitent promouvoir le développement des capacités régionales en biosécurité et une plateforme de collaboration et de partage d’informations, au travers d’un atelier et de la production d’un documentaire.

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a assisté ce jeudi matin au Colloque sur la recherche et la gestion de la biosécurité marine pour la Polynésie et le Pacifique sud, organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers (CCISM) et le CRIOBE.

Il a été accueilli par les étudiants de l'école Poly3D qui forme des jeunes talents aux métiers du numérique.

Ainsi, ce séminaire permettra de créer une liste prioritaire des besoins de recherche en biosécurité pour la région et d’identifier des pistes de financement pour un projet collaboratif, d’établir des relations durables et des voies de transfert de connaissance, mais surtout de comprendre les systèmes de biosécurité marine et les besoins futurs de la Polynésie française et de la région au sens large.

Le président Edouard Fritch s’est réjouit que ce colloque sur la biosécurité marine puisse se tenir en Polynésie : “Il s’agit pour nous tous d’une formidable opportunité d’en apprendre plus sur les moyens de préserver le milieu marin, de partager nos réflexions et nos expériences et, ensemble, de trouver les solutions pour conserver, le plus longtemps possible, la beauté et la richesse de nos eaux”.