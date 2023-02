Un colloque contre les atteintes à l’environnement au fenua

Qui fait quoi dans la lutte contre les différentes problématiques environnementales au fenua ? C’était l’objet du colloque qui s’est tenu ce lundi à la présidence. Étaient représentés les services de l’État et du Pays en première ligne dans la lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Organisé par le procureur général auprès de la cour d’appel de Papeete Thomas Pison, il doit permettre de mutualiser les moyens et mieux coordonner les actions Pays-État, afin d’être plus efficace en la matière.

Si l’environnement est géré par le Pays et la Diren, la justice est, elle, dépendante du garde des Sceaux. L’objectif est ainsi de mettre en place une politique pénale, en ce qui concerne les atteintes à l’environnement : “Les atteintes à l’environnement en Polynésie, ce sont bien sûr les déchets, les dégazages des bateaux, les braconnages de tortues, énumère Thomas Pison. C’est une vraie importance pour la Polynésie, qui constitue une biodiversité importante, unique au monde. Il nous appartient de la protéger et la préserver“.

Les divers aspects de la dégradation de l’environnement continueront d’être évoqués dans des groupes de travail, où les autorités doivent notamment s’accorder pour déterminer l’arsenal législatif à mettre en place dans le cas de pollutions, ou simplement pour développer les politiques éducatives sur le sujet.