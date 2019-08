Un baleineau observé avec un sac en plastique sur la nageoire entre Tahiti et Moorea

Lundi, un observateur a alerté l’association de protection des mammifères marins Mata Tohora : un baleineau a été vu entre Tahiti et Moorea avec un grand plastique bleu sur sa nageoire pectorale.

Le baleineau mesure un peu moins de 10 mètres, plonge à faible profondeur et pendant de courtes durées.

Pour l’aider et enlever le plastique, l’approche doit se faire en douceur, à 3 noeuds entre 300 et 100 mètres de l’animal, puis 1 à 2 noeuds maximum c’est à dire au ralenti à partir de 100 mètres, pour ne pas l’effrayer, explique l’association. Si la baleine est à l’arrêt, la mise à l’eau doit se faire aussi en douceur : pas de saut, pas de mouvement brusque. Dès que le plastique est retiré, il faut remonter sur le bateau et repartir au ralenti.

Mata Tohora explique qu’après une libération, les baleines ont tendance à sauter ou à plonger. Ce qui est un risque d’accident potentiel. La vigilance est donc de mise. Il ne faut pas agir seul.

Vous pouvez appeler Mata Tohora au 87 70 22 77 pour évaluer avec les spécialistes la situation et agir au mieux pour l’animal et l’observateur.

Si le plastique vient se positionner sur l’évent (sa narine) du baleineau et reste coller plus de 20 minutes il peut mourir par étouffement, prévient Mata Tohora…