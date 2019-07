Un antifouling écologique se pose à Raiatea

Du côté de Raiatea, Stéphane et Charlotte, les propriétaires d’un catamaran de 41 pieds, ont opté pour un nouveau concept d’antifouling. Il consiste à poser un film adhésif en silicone sous la coque du bateau. Un procédé 100% écologique. Fini les métaux lourds déversés dans le lagon et les frais de carénage pour les plaisanciers.

“Le bateau qu’on a là, l’antifouling avait été fait il y a moins d’un an, confie Stéphane, et j’étais déjà obligé de gratter, d’enlever les algues, ce qui à chaque fois enlevait de l’antifouling qui partait dans le lagon. Alors que là, même en passant l’éponge, les algues s’en vont, mais il n’y a rien qui part dans le lagon.”

“Au niveau écologique, il n’y a pas de biocides du tout dans le film, précise William Laurens, le fabricant. On ne recrache rien, on ne jette rien dans l’eau, c’est juste une accroche qui est difficile pour les algues et les coquillages. Donc on est super propres.”

Cet antifouling écologique a été posé pour la première fois en Polynésie, cette semaine à Raiatea. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce système est déjà utilisé en métropole, notamment sur les bateaux de course. Avec sa surface lisse et sa faible densité, le film autocollant va améliorer la glisse de l’embarcation.

“C’est-à-dire qu’on réduit la traînée du bateau, poursuit le fabricant. On va consommer moins d’essence et le bateau va aller un peu plus vite.”

Il faut compter deux jours à une semaine d’ouvrage selon la taille du bateau. La pose du produit doit être réalisée par un professionnel. Son coût équivaut à trois fois un antifouling classique réalisé une fois par an, mais sa durée de vie est de cinq ans.

“On a des colles qui sont très très fortes et qui sont faites pour résister dans l’eau de mer pendant cinq ans”, explique William Laurens. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“C’est forcément une bonne chose, estime Gilles, un plaisancier, puisque ces antifoulings que tous les plaisanciers mettent sur leur voilier à peu près tous les ans, il faut les refaire. Et quand on les refait, il y a du ponçage, et donc de la poussière. C’est mauvais pour l’être humain, mauvais pour la planète, pour tout ce qui est dans l’eau. Donc c’est un produit qui, l’avenir nous le dira, est certainement bien.”

Le chantier aura attiré de nombreux curieux. Deux autres propriétaires de voiliers seraient intéressés par le produit. La société a d’ores et déjà son représentant à Raiatea.