Tri des déchets : une 15e Tortue d’or pour Arue

Arue est une habituée des Tortues d’or : en 2019, la commune remportait pour la 12ème année consécutive la Tortue d’or. En 2020, elle se faisait détrôner par Punaauia, mais en 2021 et en 2022, Arue reprenait son titre. Un titre qu’elle a remporté pour la 15ème fois cette année, suivie de Punaauia.

« Si on peut être fier de cette première place, il convient de relativiser puisque le taux de captage 2022 s’élève à 73,3% quand il était de 79,1% en 2021. Cette baisse est une tendance générale que l’on retrouve dans toutes les communes. Mais Fenua Ma explique que les quantités globales de déchets recyclables récupérés sont stables. Mais l’intégration d’un nouveau recensement toutes les dix ans, avec une augmentation de 2 377 habitants, pénalise les résultats ramenés à la quantité de déchets recyclables par habitant » indique sur sa page Facebook la commune de Arue.

Pour rappel, le principe de cette compétition amicale entre communes est de réaliser le meilleur taux de captage de déchets recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre auprès des administrés. Ce taux correspond aux moyens humains et aux efforts techniques déployés par la commune pour inciter et motiver ses habitants à trier leurs déchets.

Au cours de la cérémonie, 6 catégories ont été récompensées :

Les communes adhérentes du syndicat ;

Les communes des îles éloignées clientes du syndicat ;

Les entreprises ;

Les établissements scolaires ;

Les hôtels ;

Les manifestations publiques.

Pour les entreprises, la Tortue d’or revient à la CPS. Pour les établissements scolaires, le lycée Diadème de Pirae remporte la première place, alors qu’il n’était que troisième en 2022. Pour les communes éloignées, c’est Hava’i, la communauté de communes des îles Sous-le-Vent, qui décroche le précieux sésame. Et après avoir remporté la Tortue d’argent en 2017, le Heiva i Tahiti 2022 s’est vu décerner le prestigieux Honu d’Or dans la catégorie « Manifestations Publiques ». L’hôtel The Brando récupère quant à lui la Tortue d’Or qu’il avait concédé à l’hôtel Maitai Polynesia Bora Bora l’année dernière.