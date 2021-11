Tri des déchets : l’école Saint-Hilaire de Faa’a remporte la Tortue d’or 2021

Le travail d’équipe, c’est le secret de la victoire de l’école Saint-Hilaire. Les enseignants, le personnel scolaire, les parents et les élèves ont tous mis la main à la pâte dans ce projet. Comme pour les communes, les établissements scolaires ont également leur propre concours. Cette fois-ci, l’école privée peut enfin savourer sa récompense après deux années d’effort.

“Nous sommes très fiers et très heureux de remporter la Tortue d’or cette année. Nous avons mis beaucoup de temps et d’énergie. On a enseigné à nos élèves à faire le tri. On a acheté de nouvelles poubelles. On a eu un composteur. On a des bacs pour trier nos bouteilles qu’on emmène dans un magasin qui vont les recycler. Ils sont maintenant aptes à avoir les bons gestes, à savoir ce qui est bien, ce qui n’est pas bien et où vont les ordures. Et ils sont donc sensibilisés pendant cette semaine du déchet, à savoir quoi faire, comment le faire et comment bien le faire surtout” indique Karel-Yohanna Lara, enseignante en classe de CE2.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Formés par le syndicat Fenua Ma, les petits policiers de la nature ont eu pour mission de sensibiliser l’ensemble de leurs camarades au tri des déchets. À chaque récré, les éco délégués veillent au respect du tri. “Il y a eu des enfants qui ont fait les gendarmes. Ils sont venus dans la cour pour aller sensibiliser d’autres élèves parce que c’est vrai que la sensibilisation passe mieux par d’autres élèves que par les adultes. Ensuite, il y a des enfants qui ont inventé des chants sur la protection de l’environnement. Et il y a encore d’autres actions qui ont été mis en place” explique Marie-Ange Mairau, proviseure adjointe.

“On a appris aux petits à trier les déchets dans le bac vert et le bac gris” explique une élève. “Pendant la récréation, on venait et on ramassait tous les déchets de ceux qui ne les mettaient pas dans la poubelle” confie une autre.

Ces jeunes héros de la nature ont ainsi le mérite de montrer l’exemple à la commune de Faa’a, seule commune à ne pas trier ses déchets à Tahiti.