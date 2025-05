Transition énergétique : Bora Bora inaugure ses centrales solaires et son système de stockage

Ce mercredi, la commune de Bora Bora a inauguré deux infrastructures majeures pour son mix énergétique : un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) implanté à Faanui et un ensemble de 21 centrales solaires réparties sur 18 bâtiments communaux. Des projets qui sont le fruit d’un partenariat entre la municipalité et le Groupe ENGIE, via ses filiales EDT et Ito Nui.

Le maire de l’île, Gaston Tong Sang, a salué un partenariat “constructif et porteur d’avenir” , soulignant “la capacité des acteurs publics et privés à unir leurs efforts pour un développement énergétique durable” .

Le système BESS de Faanui, d’une capacité de 5 MWh, est conçu pour “apporter souplesse et sécurité au réseau” , dans un contexte insulaire où la production d’électricité dépend encore largement du thermique.

Le stockage permet de compenser les variations liées à l’intermittence du solaire, de soulager les moteurs thermiques et de réduire la consommation de carburants fossiles. Le dispositif doit permettre à la commune d’économiser près de 1 500 000 litres de gazole par an, soit l’équivalent de 5 000 tonnes de CO₂ évitées chaque année.

En parallèle, le déploiement de 21 centrales photovoltaïques sur les toits de bâtiments publics constitue l’un des projets les plus ambitieux à l’échelle d’une commune en Polynésie. La majorité des bâtiments communaux équipés affichent une baisse nette et durable de leur consommation d’électricité, qui oscille de 5 % à 70 %, indique EDT Engie par communiqué.

(Crédit Photo : EDT Engie)

Le programme repose sur un modèle hybride : 13 centrales fonctionnent en autoconsommation et 8 en revente totale. Ce schéma optimise les usages, limite les pertes et favorise une production de proximité. Autre atout : la répartition géographique des centrales sur toute l’île assure un meilleur foisonnement, garantissant une production solaire plus stable dans le temps.

“Ce projet illustre le partenariat engagé entre ENGIE, les collectivités locales et les acteurs économiques pour bâtir un modèle énergétique insulaire durable, reproductible à l’échelle du Fenua” , conclut ENGIE.

À terme, la commune deviendra propriétaire des installations, assurant une maîtrise publique de la production solaire à l’horizon 2030.