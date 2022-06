TNTV reçoit le diplôme ECOLABEL pour sa démarche éco responsable

Mercredi 22 juin 2022, Mateata Maamaatuaiahutapu Directrice Général de Tahiti Nui Television a reçu la société PACIF’INK Printers qui lui a remis le diplôme l’écolabel “Tahiti Print Eco Friendly”.

©TNTV

Il s’agit d’un label qui récompense les entreprises au fenua engagées dans une démarche éco responsable et tournées vers la meilleure limitation de leur emprunte carbone dans les impressions qu’elles réalisent quotidiennement. Pour obtenir l’écolabel il faut mettre en place une économie circulaire et œuvrer activement à la réduction de l’impact environnemental de ses impressions. Les cartouches collectées sont remises à neuf avec la même qualité et la même fiabilité qu’un toner non-recyclable.

TNTV a reçu exactement l’écolabel niveau 1 catégorie argent pour les résultats sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 :

– Réduction d’impact kg CO2 par rapport à un traitement classique par incinération avec valorisation énergétique : 0,74 kg eq. CO2

– Equivalence CO2 de la réduction d’impact en km voiture : 5,70 km

PRATIQUE

www.pacifink-printers.com