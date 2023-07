Te mana o te moana déménage à Faa’a

Après deux décennies sur l’île Sœur, Te mana o te moana transfère ses activités à Tahiti, dans un grand hôtel de Faa’a. Un déménagement sous haute surveillance pour les équipes de la structure et la direction de l’Environnement, car ces animaux, affaiblis, nécessitent des soins continus.

Après un trajet en ferry, c’est avec beaucoup de précautions que s’est déroulée la remise à l’eau dans une nurserie spécialement aménagée. Deux fois plus grande que l’ancienne, elle accueille une dizaine de petites tortues sauvées à Tetiaroa. « Sans visibilité et sans possibilité d’accueillir le public de manière libre, nous étions heureux de pouvoir trouver une autre solution pour pouvoir continuer notre mission et de partage de la protection de l’environnement marin, explique Hélène Duran, directrice de l’association. L’Intercontinental de Faa’a nous permet d’avoir accès à une lagune intérieure d’eau naturelle avec des courants marins. Et donc c’est un endroit idéal pour la réhabilitation des tortues. »

Au-delà des soins, Te mana o te Moana ce sont aussi des actions de sensibilisation pour mieux cohabiter avec les différentes espèces de tortues présentes au fenua. Un fare pote est entièrement consacré à l’accueil des scolaires.

Une dizaine de professionnels et bénévoles s’investissent toute l’année, encadrés et soutenus par la direction de l’Environnement. Car si la Polynésie demeure un sanctuaire pour cette espèce protégée, le braconnage, la pollution et les loisirs nautiques la menacent toujours… « C’est un flot plus ou moins constant avec des pics à certaines périodes. C’est sûr qu’on a fait un lien de cause à effet avec des périodes dans lesquelles il y avait une forte activité touristique et avec le nombre de tortues que nous recevons, blessées par collision. L’année dernière, nous avions reçu 5 tortues en à peine un mois, toutes blessées par collision à une période où l’activité nautique était la plus importante de l’année.

L’accueil du public reprend progressivement ce mois-ci, et à la rentrée, les visites et ateliers pédagogiques des écoles.

Crédit : Tahiti Nui Télévision

La tortue étant une espèce protégée, si vous trouvez un animal blessé, c’est d’abord à la direction de l’Environnement qu’il faut s’adresser. L’animal doit ensuite être ausculté par un vétérinaire agrée avant d’être confié à l’association.

Un second centre positionné à Bora Bora assure la réhabilitation des tortues des Raromatai.