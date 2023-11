Takaroa : l’épave du Tamari’i Tuamotu va être démantelée

Située sur le platier au Nord-Est de l’atoll de Takaroa, au Tuamotu, l’épave du Tamari’i Tuamotu va être démantelée. Le cargo de 65,86 m de longueur et 7 m de large cumule 488 tonnes à extraire. Son propriétaire – la société Vonkon, ndlr – n’existant plus, le Pays a fait appel à une société locale d’extraction.

Celle-ci n’aura pas de dépollution à effectuer. « Les experts qui ont été faire des études là-bas disent qu’il y a une trace de plomb (…) On va démanteler le navire aux cales » , résume Bryan Tang, patron de la société Raimanu en charge du démantèlement.

Aujourd’hui, la corrosion s’étend sur la plage. « Le chantier va durer cinq mois. Nous allons découper le navire, et acheminer les pièces détachées jusqu’à Tahiti pour qu’il soit traité par un organisme spécialisé dans le stockage et le retraitement de ces déchets » , explique le ministre de l’Équipement Jordy Chan. L’opération, chiffrée à 50 millions de Fcfp, s’inscrit dans le programme de retrait des épaves dans les zones relevant de l’autorité portuaire. Les épaves du Pu’a Roti, du Nautica et du Savannah ont ainsi été retirées du lagon de Tahiti. « Une dizaine d’épaves ont été retirées au cours des derniers mois, et d’ici au premier trimestre de l’année prochaine nous prévoyons d’en retirer une dizaine d’autres » , conclut le ministre.