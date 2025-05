Tahiti Tourisme lance une plateforme de dons pour contribuer à un tourisme durable

4 projets ont été retenus dans le cadre du lancement de cette nouvelle plateforme : 2 en faveur des baleines et des dauphins, à Moorea et Rangiroa, un autre relatif à la protection des chiens de Tahiti et des îles et le dernier portant sur projet culturel autour de la navigation traditionnelle.

Les Comités du tourisme, répartis dans les archipels, seront aussi des relais pour informer les visiteurs sensibles au tourisme durable de l’existence d’Hina.pf.

« Cela fait partie de notre plan d’actions concret sur les initiatives que l’on peut mettre en place pour un tourisme durable. C’était déjà une demande de touristes depuis de nombreuses années qui souhaitent contribuer, au cours de leurs visites, à des causes environnementales, culturelles ou sociales », indique le directeur de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin.

« Cela se fait de plus en plus. Et il nous manquait ce lien entre les associations qui œuvrent toute l’année (…) cela donne la possibilité aux visiteurs, ou aux résidents, de pouvoir contribuer, avec des petites sommes ou des sommes plus importantes, à soutenir ces associations », ajoute celui-ci.

Le lien de la plateforme : https://tahititourisme.pf/hina/