Semaine de réduction des déchets 2021 : une édition sous le signe de la solidarité

En Polynésie, un habitant produit en moyenne 365 kilos de déchets ménagers et assimilés par an. Chaque année, dans les îles du Vent qui concentrent plus de 75% de la population polynésienne, entre 50 000 et 60 000 tonnes de déchets sont enfouis au CET (Centre d’Enfouissement Technique) de Paihoro dont environ 40 000 tonnes produits par les ménages et 10 000 tonnes par les entreprises. Il est donc plus qu’important aujourd’hui de consommer responsable et d’œuvrer pour la réduction des déchets afin de limiter les impacts sur l’environnement, économiser les matières premières épuisables, et diminuer le coût des déchets pour chacun.

Une édition 2021 placée sous le signe de la solidarité et en faveur de la sobriété

Cette année, la SERD s’engage à promouvoir une économie circulaire, sociale et solidaire au plus près des préoccupations et des problématiques locales. Elle met au défi les porteurs de projets d’agir ensemble pour façonner des communautés circulaires visant à prévenir la production de déchets, notamment dans les domaines du numérique et de la consommation.

Du 20 au 28 novembre, les actions labellisées auront pour objectif de sensibiliser les citoyens au comment mieux consommer, mieux produire et moins jeter, tout en répondant aux enjeux locaux.

Pour cette 13ème édition à l’échelle nationale et la 11ème en Polynésie, de nombreux acteurs seront mobilisés : collectivités, administrations, associations, entreprises, établissements scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, particuliers… Ils proposeront des animations adressées au grand public, aux élus, aux professionnels, aux étudiants, aux scolaires etc. Il sera ainsi possible de participer à 48 animations au fenua, afin de mieux comprendre les enjeux de la réduction des déchets et de s’engager en faveur d’une économie circulaire. Au programme : des actions de prévention des déchets ou de gaspillage alimentaire, des journées de nettoyage, des ateliers, et des idées de réemploi, de réparation ou encore de réutilisation