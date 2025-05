Quatre élèves de Bora ambassadrices à la Conférence des Nations Unies sur l’Océan

Depuis 2019, l’aire marine éducative de 40 000 m² transforme le lagon de Bora Bora en véritable salle de classe à ciel ouvert. Près de 900 élèves y apprennent à connaître et protéger leur environnement marin. Quatre d’entre eux s’apprêtent à porter la voix de leur île et de sa biodiversité jusqu’à Nice, à la Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC), prévue du 9 au 13 juin.

Plus qu’un simple projet pédagogique, le lycée polyvalent Ihi-tea No Vavau concrétise ainsi un véritable engagement collectif. « En 6ème, ils visitent l’AME avec une biologiste, en 5ème, ils apprennent à bouturer les coraux avec des scientifiques de l’île, en 4ème ils découvrent la biologie de la raie manta, en 3e ils dissèquent des poissons pour connaître la taille de capture optimale selon le rahui. Au lycée, on a le parcours d’excellence mis en place avec le Criobe » , détaille Tehani Maueau, professeure de SVT. L’enseignante est l’une des chevilles ouvrières de cette aventure éducative qui mobilise près de 900 élèves de l’établissement.

Sélectionnées pour leur motivation et leur implication, quatre élèves porteront donc fièrement les couleurs de Bora Bora à l’UNOC, la conférence des Nations Unies sur l’Océan, à Nice. « On veut montrer qu’à Bora Bora, on est respectueux de l’environnement, malgré tous les touristes que l’on a, on arrive à trouver un équilibre » , glisse Anthéa.

– PUBLICITE –

À Nice, elles présenteront leur clip intitulé « Nous, enfants de l’océan », hymne à la beauté et à la fragilité des milieux marins. Enfin, elles se rendront également au lycée Fréjus pour partager leur expérience et parler de l’aire marine éducative.