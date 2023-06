Près de 300 jeunes éco-ambassadeurs pour la journée mondiale des Océans

Ce jeudi, ils étaient 279 « éco-ambassadeurs » venus des écoles primaires, collèges et lycées du grand Papeete et Moorea à faire la traversée Tahiti-Moorea avec la Brigade Verte. Au cours de cette croisière pédagogique, ils répondent à divers quizz sur les questions environnementales, notamment sur la fonte des glaces ou sur les enjeux de préservation du milieu maritime.

Une opération de sensibilisation menée à l’occasion des Journées mondiales de l’environnement et des océans. Organisateur et animateur de l’événement, Ludovic Bardoux insiste sur la nécessité d’alerter les plus jeunes à la protection des « poumons de la planète » . « Il est vraiment temps qu’on prenne les bonnes décisions à l’échelon mondial. On veut conscientiser cette jeune génération et leur montrer que chacun d’entre nous a un rôle à jouer » . La communication par les réseaux sociaux amène, selon lui, « beaucoup de jeunes à mener des actions sur le terrain » .

Près de 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année sur terre. La quantité de déchets plastiques déversée chaque année dans les océans devrait tripler d’ici 2040, atteignant 15 millions de tonnes métriques.

7 associations, comme les Coral Gardeners – dont les représentants sont montés à la tribune de l’ONU ce jeudi – ou l’association Manu, ont été invités à présenter leurs initiatives pour la protection des océans. « Quand on va à la mer, ça fait pitié de voir autant de pollution » , lance l’un d’eux.

Samedi prochain, la brigade verte invite la population à se rendre au parc Paofai pour une projection cinéma plein Air, avec son lot de surprise.