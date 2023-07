Pollution plastique : l’expédition Voice of the Oceans fait un stop en Polynésie

Plus de 14 millions de tonnes de plastiques se retrouveraient dans les océans chaque année, selon le programme des Nations Unies pour l’environnement. Une problématique alarmante qui concerne tous les pays du monde, y compris la Polynésie. Selon l’expédition « The voice of the Oceans », il faut en parler, sensibiliser sur le sujet. « Lorsque tu comprends l’étendue du problème, tu peux alors penser aux solutions. C’est pour ça qu’il est important que ce problème soit partagé au plus grand nombre, et pourquoi il est important de le combattre. Nous voyons tous les jours combien plastique, de déchets, nous produisons. Donc ce n’est pas choquant de voir autant de débris de plastique drainés par le courant dans les îles Tuamotu. Mais il est évident que cela me rend triste. »

L’expédition s’articule autour de 4 grands axes : l’innovation, l’aspect scientifique, l’éducation et l’art. À travers ce périple, le voilier Kat et son équipage, rencontrent, à chaque étape de leur périple, des organismes et autres sociétés qui abordent la problématique du plastique. Ce mercredi matin, l’équipage a découvert sur site, les solutions développées par Fenua ma, qui expédie 6500 tonnes de déchets recyclés vers la Nouvelle-Zélande, chaque année. « Ce que j’ai pu voir aujourd’hui est très impressionnant. Nous avons pu visiter d’autres sites ailleurs dans le monde qui ne sont pas aussi efficaces. C’est sûr que lorsqu’on voit des sites comme celui-ci, on reste confiant, car il existe une manière de bien faire les choses. Nous pouvons et nous devons changer maintenant. Bien sûr, nous sommes confiants, car les solutions sont là. Nous avons juste besoin de changer notre manière de penser et comprendre pourquoi cette connexion avec la nature, avec l’océan est si importante, et ainsi mettre en place des actions. »

Pour le voilier Kat, les préoccupations environnementales se traduisent aussi à bord. Le bateau possède un système de tri des déchets, un broyeur de bouteilles en verre, un compacteur de déchets et également son propre dispositif de traitement des eaux usées.

La protection des océans est aujourd’hui une priorité, car on le rappelle, plus de 50% de notre oxygène provient des océans.

Heloisa Schurmann, cheffe principale de l’expédition