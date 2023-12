Pollution : des eaux usées s’écoulent en pleine nature à Punavai nui

C’est en vérifiant l’état des caniveaux du lotissement que Jean-Louis Granjon, résident du lotissement, a découvert une coulée de boues. Dans le mélange de terre noire, ruissellent des eaux usées. Elles proviennent d’immeubles du parc marava construit en amont. L’odeur peut être très forte le matin et le soir. « Au-dessus nous avons le collecteur des eaux usées de tout le parc Marava nui qui est là. On le voit de là. Est-ce que c’est le tuyau qui est cassé plus haut dans la nature ou est-ce le regard qui déborde, je ne sais pas. L’eau s’écoule, et l’écoulement que l’on voit finit dans la petite rivière qui est en contrebas. »

Cet habitant a contacté la mairie, les services d’hygiène, l’urbanisme… La police municipale et la gendarmerie ont également fait un constat. Mais depuis 8 mois, le dossier traine, et les eaux continuent à se déverser.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Le syndicat de copropriété en charge du lotissement Punavai nui a fait constater la pollution par un huissier. Et à défaut de réaction, il compte déposer plainte contre X . « Est-ce que c’est un regard qui concerne l’ensemble ou est-ce qu’il est simplement alimenté par un ou deux bâtiments qui sont peut-être à l’arrière et abandonnés, en tout cas pas habités ? questionne Pascaline Toutain, gestionnaire du syndic de copropriété Cailleau. Il y a en effet de l’eau usée qui descend, donc par principe, simplement de réflexion, on se dit que forcément, c’est un bâtiment qui est utilisé puisqu’il y a de l’eau usée (…) Moi, ce qui m’inquiète un peu, c’est que quand on a des écoulements d’eau pendant un certain temps sur ce genre de talus, notamment un talus qui a posé problème puisqu’on a encore un arrêté de péril qui est en cours à l’heure actuelle suite à une grosse pierre qui a traversé une maison, il ne faut pas l’oublier. Donc il y a quand même une instabilité sur la zone. Et avoir de l’écoulement comme ça, ça ne va pas venir arranger la situation. »

Au moins trois entités se partagent la gestion des immeubles et résidences du parc Marava mis en cause. De quoi compliquer encore ce dossier. Alors qui est responsable ? Le syndicat du lotissement Punavai Nui n’a pas non plus obtenu tous les plans du réseau d’assainissement.

Force est de constater que par manque d’entretien, les eaux usées ne sont plus rejetées dans des tuyaux, mais en pleine nature.