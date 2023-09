Pluie de records météorologiques au fenua pour le mois de septembre

Septembre 2023 restera dans les annales des prévisionnistes de Météo France Polynésie. Ce vendredi, il est tombé 136,4 millimètres de pluie en 24 heures à Bora Bora, du jamais vu depuis l’ouverture de la station en 1976. A Faa’a, 9 jours de pluies ont été comptabilisés durant le mois. Le record, datant de 1982, est de 10 jours.

Météo France Polynésie a également enregistré les températures maximales les plus froides pour un mois de septembre avec 23,6 degrés en journée à Faa’a et 22,5 degrés, également en journée, à Vairao. « Tous mois confondus, ce n’est que la cinquième fois de l’histoire que ces deux stations enregistrent une température aussi fraîche au plus chaud la journée », soulignent les prévisionnistes.

Côté ensoleillement, il n’y a eu que 6h02 de soleil en 5 jours à Faa’a, ce qui n’était pas arrivé depuis 1982 ! « Ce mois de septembre 2023 contraste nettement avec ceux de 2021 et 2022 qui étaient particulièrement secs. Pour autant, aucune conclusion hâtive sur la saison chaude à venir », conclut Météo France Polynésie.