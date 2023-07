Plan climat : une nouvelle feuille de route en cours d’élaboration

Une nouvelle feuille de route climatique, intitulée « Plan Climat de la Polynésie française 2022-2030 (PCPF) » est en cours d’élaboration, annonce le gouvernement dans le dernier compte-rendu du conseil des ministres.

La nouvelle feuille de route climatique s’organise en 4 grandes étapes :

Etat des lieux (juillet à décembre 2022) : Le « forum de lancement » du PCPF de juillet 2022 a engagé une 1ère phase de diagnostic, qui a permis d’étoffer la connaissance du territoire et de le caractériser sous l’angle du changement climatique, comprendre les enjeux et identifier les leviers d’actions à mobiliser. Pour rappel, l’empreinte carbone actuelle d’un polynésien (émissions de GES territoriales+ importées) a été évaluée à environ 11 tonnes de CO2e/hab/an (une valeur bien supérieure à la moyenne mondiale d’environ 7 tonnes) ;

Stratégie (décembre 2022 à août 2023) : Un « forum ouvert » puis des ateliers thématiques ont permis de co-construire au 1er semestre 2023 la stratégie climatique et des propositions de scénarios prospectifs. La stratégie doit permettre l’identification des objectifs et indiquer les axes stratégiques sur lesquels s’appuiera le territoire pour mener sa politique climatique. La cible pour respecter les ambitions de l’Accord de Paris est d’atteindre une empreinte carbone moyenne dans le monde d’environ 2 tonnes de CO2e/hab/an à l’horizon 2050 ;

Programme d’actions (août à décembre 2023) : Le 2nd semestre 2023 doit permettre d’élaborer, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, le programme d’actions qui constitue la déclinaison détaillée et opérationnelle de la phase précédente ;

Mise en œuvre et suivi du programme d’actions (2024-2030).

L’état des lieux et la stratégie seront présentés au prochain comité de pilotage prévu en septembre 2023, qui devra in fine arbitrer et valider une seule trajectoire climatique.