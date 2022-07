Plan climat de la Polynésie : les acteurs du Pays se réunissent jusqu’au 6 juillet

Dans le cadre du futur PCPF, le Pays avait déjà mis en œuvre un Plan Climat Energie 2015-2020 dont les objectifs n’ont été que partiellement atteints. Avec le PCPF 2022/2030, la Polynésie française s’inscrit dans une démarche plus ambitieuse visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux changements climatiques en cours. Des engagements conformes à ceux de l’Accord de Paris.

La hausse des températures, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau des mers menacent aujourd’hui de nombreuses îles du Pacifique dont la Polynésie française. Ils pourraient, à terme, avoir de lourdes conséquences sur l’environnement, l’économie et la sécurité alimentaire des populations. Autant d’enjeux qui exigent un engagement et des efforts conséquents pour atténuer les effets de ce dérèglement et s’y adapter.

La démarche de ce PCPF vise à réunir l’ensemble des acteurs du Pays : institutionnels, professionnels mais aussi la société civile pour que tous puissent y contribuer par leurs réflexions et propositions. Le calendrier de travail prévoit plusieurs temps forts à commencer par un état des lieux de la situation, à partir du lancement du PCPF jusqu’au mois d’octobre, suivi de l’élaboration concertée d’une stratégie, avant la phase de co-construction d’un plan d’actions concret d’ici mi-2023.

Le forum du PCPF 2030 s’articule autour de trois temps forts, et ce jusqu’au 6 juillet avec notamment l’intervention deux scientifiques du GIEC. Des rencontres et tables rondes sont également programmées.

Une conférence ouverte au grand public se tiendra mercredi dans l’amphithéâtre de la CCISM à partir de 18 heures sur le thème du changement climatique en Polynésie.

Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook Espace Info Energie de Polynésie.