Le sanctuaire polynésien des cétacés représente une surface océanique de 5,5 millions de km2 de la zone économique exclusive (ZEE). On y retrouve une douzaine d’espèces de dauphins protégées mais aussi des baleines à bosse. Pour rappel, ces dernières viennent en Polynésie entre juillet et octobre pour se reproduire et donner naissance à leurs baleineaux.

Avec cette série de timbres, Fare Rata souhaite sensibiliser à la protection des cétacés.