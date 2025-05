Perliculture : Takaroa, atoll test pour un dispositif innovant de dépollution du lagon

Cordes, grillages, bouées… les déchets liés à la perliculture s’accumulent depuis des décennies au fond de nos lagons. Une pollution dont les acteurs du secteur et le Pays ont bien conscience. Plusieurs campagnes de dépollution ont déjà eu lieu. Mais récupérer ces déchets à plusieurs mètres de fond n’est pas chose aisée.

« On s’est rendu compte sur une de nos missions à Rangiroa que les déchets étaient retirés manuellement et qu’il n’y avait pas d’autre solution d’extraction que celle-là, explique Tearai Sioult, membre de l’équipe Te Mā Tairoto. Ces déchets sont à des profondeurs qui peuvent aller jusqu’à 60 mètres, et ça fait des sortes de toiles d’araignées sous-marines donc ça peut être dangereux pour les plongeurs et aussi ça peut être compliqué pour ceux qui font l’extraction. Il y a aussi la problématique du nettoyage, c’est-à-dire que les déchets, quand ils sont rapatriés sur terre, ils sont séchés sur les quais. Ça engorge les lieux dont la population a besoin, notamment les quais. »

Le projet Te Mā Tairoto du bureau d’études Odewa, tend à solutionner cette problématique. Un robot sous-marin détecte les déchets. Ils sont ensuite récupérés par une barge flottante équipée de pinces et de bacs de stockage.

Le robot sous-marin de détection des déchets. Crédit : Te Mā Tairoto

« On se base sur une détection qui va se faire grâce à notre sonar qu’on équipe sur notre ROV, qui est un mini-robot sous-marin, détaille Alice Mounier-Vehier, ingénieure en génie maritime. Ensuite, l’extraction se fait mécaniquement et automatiquement. On va avoir simultanément le tri et le nettoyage des déchets sur la barge, avec un stockage localisé autour de la barge pour permettre moins de déplacement entre le quai et la zone d’étude. On ne va pas toucher les lignes qui sont au fond pour ne pas déranger l’écosystème du fond. Avec un grappin, on va pouvoir remonter des lignes à la surface et les extraire, tirer avec un très gros treuil qui est mécanique. »

Jusqu’à 9h d’inspection d’affilée sous l’eau

Avantage non négligeable de la solution : le robot sous-marin chargé de repérer les zones à nettoyer, pourra effectuer, lui, jusqu’à 9 heures d’inspection d’affilée… Selon Charles Tegakau-Raparii, son pilote, le robot peut également « inspecter jusqu’à 100 mètres de profondeur. Et nous avons de quoi l’upgrader jusqu’à 300 mètres de profondeur ».

Une fois les déchets triés et stockés, ils sont ramenés au village principal, puis rapatriés vers Tahiti. La suite est en cours de réflexion. L’objectif est de revaloriser les déchets qui pourront l’être. . « Aujourd’hui, notre cœur de métier, c’est plutôt l’ingénierie marine mais on est en contact avec des spécialistes de revalorisation des déchets plastiques avec qui on travaille pour essayer de trouver des solutions de revalorisation« , confie Alice.

Des tests ont été effectués à Takaroa où la population et le tavana ont bien accueilli l’initiative. « En discutant avec les habitants, on a pu voir à quel point ils sont très conscients de l’enjeu environnemental. C’est notamment grâce à la réunion publique qu’on a eue avec la population au cours de laquelle on a pu montrer la cartographie de Takaroa. On a pu discuter des zones où on pourrait intervenir pour ne pas perturber les activités des habitants ».

Te Mā Tairoto a reçu la subvention Best Life de l’UICN et le prix Toa Reef de l’Ifrecor. Une aide qui leur a permis d’acquérir du matériel, mais pas de financer le projet en totalité. « Pour l’instant, on est à la première version du prototype. Elle sera déployée en fin d’année sur notre atoll test qui est Takaroa, annonce Tearai. Ce ne sera pas la version finale de la machine. Donc, on espère surtout pouvoir avoir d’autres financements après Best Life pour pouvoir faire d’autres améliorations, d’autres ajustements après cette mission test et développer la machine finale. »