Papeete : des coraux de la base navale déplacés vers le front de mer

Plus d’une quarantaine de colonies de coraux ont été déplacées ce matin, de la rade de Papeete vers la base navale. Il s’agit de la 6è collecte en 3 semaines. Les forces armées ont souhaité réaliser ce projet pour permettre au prochain patrouilleur de s’amarrer dans de bonnes conditions.

Le chef de la section conduite de la Direction de l’infrastructure de la Défense de Papeete, le Commandant Guillaume Bestion, est à l’initiative de l’étude environnementale dans le cadre de l’arrivée des futurs POM : « Une étude environnementale a été menée avec CREOCEAN, ce qui a permis de révéler le bon état de santé des coraux présents à la base navale. En retirant les coraux et en les déplaçant, ça permet de gagner en tirant d’eau. Donc les bateaux pourront s’amarrer un peu plus proches des pontons » , explique-t-il.

L’opération, minutieuse, va durer 7 à 8 jours. « Quand on déplace des coraux, ça se prépare, prévient Fany Seguin, chargée d’études chez Creocean Pacifique. Elle est accompagnée par des plongeurs locaux, experts de la transplantation de coraux. On ne déplace pas tous les coraux, on les choisit. On a des méthodes, il faut faire particulièrement attention à ne pas abîmer les tissus coraliens, ne pas les blesser » .

Ces coraux sont en bonn santé malgré un environnement difficile. « Là où on les remet sur le front de mer, on a vraiment le même genre de condition. Donc on a bon espoir que ça fonctionne bien » , conclut Fany.

Les colonies de coraux sont installées tout le long du front de mer et sous la plateforme du restaurant Le Moana. Les cages métalliques, leur nouvelle demeure, ont été réalisées par les élèves du CJA de Faa’a.