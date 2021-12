Ouverture d’un séminaire avec les associations de protection de l’environnement

L’objectif de ce séminaire était de rencontrer les associations afin de les aider dans leur combat et en faire des partenaires du développement du fenua. Un représentant de l’agence française de développement (AFD) était sur place pour guider les associations dans leurs recherches de financements pour soutenir leurs actions.

“Plutôt que d’être en rapport de force principalement et uniquement avec les associations de protection de la nature, l’idée, c’est d’en faire de vrais partenaires. Et pour que ce soit de vrais partenaires, il faut qu’on se rencontre, qu’on parle entre nous, et que les uns et les autres puissent dénoncer -voire même féliciter s’il faut le faire- les actions qui ne sont pas conformes à la protection de la nature. C’est l’objet de cette réunion aujourd’hui qui devrait produire à la fin un cahier sur lequel les doléances des uns et des autres seront inscrites, et vont servir à la rédaction d’un plan de protection de l’environnement du ministère de l’Environnement” a déclaré Edouard Fritch, président du Pays.