Opération : “Paea, ma ville propre”

Chaque année, deux opérations de ramassage de déchets sont lancées dans cette zone de Paea. Et malheureusement, Simone et ses amis ne peuvent que constater le désintérêt de la population à la préservation de leur cadre de vie. “Il y a toujours des gens qui prennent notre Pays pour une poubelle” déplore Simone.

(Crédit photo : Tahiti Nui télévision)

Il aura fallu deux heures à ces bras armés pour nettoyer la zone du PK 18 à la grotte de Maraa. “Cela s’est très bien passé. On a remarqué qu’il y avait moins de déchets. On a donc fini plus tôt que d’habitude. Le tri s’est fait sur place. On est contents. (…) Nous pensons que les habitants, de Paea en tout cas, ont pris conscience de l’importance de l’environnement, et qu’il faut garder notre ville propre” explique Ahitiitera Toromona, secrétaire de l’association Tomite Taurua Rau no Paea.

Une seconde opération de nettoyage est déjà programmée. Cette fois-ci, elle aura lieu au bord des plages, au mois de novembre.