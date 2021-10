Opération ‘ete : le panier pae ‘ore fait son entrée en supermarchés

Après une année blanche, cette 4e édition profite d’une collaboration entre les artisans et les supermarchés de Tahiti : les Polynésiens pourront se procurer des paniers en pandanus en grande surface, mais aussi des sacs en tissu local. Les produits seront également en vente en ligne. Trois modèles de sacs de courses et paniers seront proposés à la vente pour 3 000 Fcfp au plus. L’opération mobilise au total 75 artisans originaires des Australes, de Tahiti et de Moorea.

Des ateliers d’initiation au tressage

En complément de l’opération, différents ateliers payants seront proposés au public pour découvrir les bases de la création des sacs et paniers. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, ces ateliers d’apprentissage sur la thématique du tressage, tenus par plus d’une vingtaine d’artisans, seront organisés à Tahiti et Moorea, dans les espaces suivants :

• Salle 1 de la Maison de la Culture à Papeete ;

• Agence Wow Sense à Pirae (à côté du marché municipal) ;

• Ecole A Matahiapo, à Mahina (route de la pointe Vénus) ;

• Mairie de Punaauia ;

• Marché municipal de Afaahiti-Taravao ;

• Association Puna Reo Piha’e’ina à Maharepa, Moorea.

Des tutoriels en ligne

Des tutoriels sous forme de vidéo seront également disponibles en ligne pour ceux qui souhaiteraient réaliser leur propre panier sans bouger de chez soi. Deux vidéos sont prévues, l’une sur la confection d’une panier en ni’au et l’autre sur la fabrication d’un sac de courses en tissu. Elles seront publiées sur la page Facebook, le compte Instagram et le compte Youtube du service de l’artisanat traditionnel.

Un jeu concours pour pousser à la création

Enfin, un jeu concours permettra au grand public de gagner un package d’une valeur de 14 800 Fcfp pour deux personnes, comprenant un pique-nique sur un motu à Moorea, les tickets de bateau et le transfert. Pour jouer, chaque participant doit créer un sac, un panier ou un ‘o’ini à base de matières locales. Il doit ensuite soumettre sa réalisation aux votes du public sur la page Facebook du service de l’artisanat traditionnel, avec le hashtag #operationete2021. Les votes du public compteront pour 40% de la note, les autres 60% seront attribués par le jury.

Plus d’infos sur www.artisanat.pf