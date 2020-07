Opération de nettoyage des plages aux Tuamotu-Gambier

Le ministère en charge de l’Environnement réalise depuis 2016 des opérations de nettoyage des plages d’îles situées aux Tuamotu-Gambier, avec la participation des communes.

Les prestataires mandatés pour ces opérations ont impliqué les populations in situ au travers d’embauche, pour permettre la collecte, le tri et le rapatriement des déchets vers Tahiti dans des filières agréées. Ainsi, 6 tonnes ont été récoltées en 2016, 7,4 tonnes en 2017 et 18,6 tonnes entre 2018 et 2019. Par ailleurs, cette dernière campagne de nettoyage a permis de créer une nouvelle dynamique autour de la thématique « déchet » dans les îles, avec la tenue d’ateliers de prévention et la mise en place de véritables journées de sensibilisation animées à la fois par des ambassadeurs (personnalités locales) et des associations de protection de l’environnement.

Cette impulsion créée par la mise en place de campagnes de nettoyage a pour intérêt d’encourager les démarches déjà entreprises par la population locale, le milieu associatif et les communes. Ainsi, les associations de Rangiroa mettent en exergue des actions de ramassage de déchets organisées chaque trimestre et la tenue d’ateliers voués à la sensibilisation de la population. La commune de Manihi, nommée « Tortue d’argent » en 2019, assure une bonne gestion des déchets de l’île et mise sur les emplois aidés (services civiques) pour une sensibilisation de la population.

Le ministère en charge de l’Environnement souhaite poursuivre ces opérations cette année. Dès septembre 2020, le nettoyage de 20 îles sera déployé. Dix-huit îles ont déjà bénéficié au moins une fois de cette opération. Il s’agit de Fakarava, Niau, Aratika, Kauehi, Raraka, Rangiroa, Tikehau, Mataiva, Ahe, Anaa, Makemo, Raroia, Takaroa, Takapoto, Faaite, Hao, Mangareva et Reao. Et deux « nouvelles » îles profiteront de cette campagne de nettoyage et de sensibilisation, à savoir Napuka et Puka Puka.

Pour cette édition 2020, il est prévu de cibler les associations environnementales actives localement qui pourront bénéficier d’aides financières.