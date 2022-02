One Ocean Summit : de l’importance de ne pas séparer l’humain de la nature

COMMUNIQUÉ - Intervention impromptue du ministre de la culture et de l’environnement au Blue Hotspot du One Ocean Summit à Brest : présent parmi les spectateurs d’une discussion consacrée à l’océan Pacifique, Heremoana Maamaatuaiahutapu a été invité à donner son avis sur les enjeux de développement et de protection de l’océan Pacifique.