Océans : en Corée du Sud, Moetai Brotherson participe à la KICCOF

Cette conférence s’inscrit dans la suite directe de la « Déclaration Corée-Dirigeants des Îles du Pacifique 2023, « Un partenariat en quête de liberté, de paix et de prospérité pour un Pacifique résilient » adoptée la veille à Séoul.

Les dirigeants coréens et du Pacifique se sont engagés à travailler ensemble pour la conservation et la gestion efficaces des ressources marines et pour la protection des écosystèmes marins et de l’environnement océanique dans la région Pacifique, notamment grâce au renforcement des capacités dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture, des énergies marines renouvelables et de la surveillance de l’environnement marin. L’importance de préserver les océans et les ressources marines de la pollution de l’environnement par les déchets, notamment radioactifs, a également été soulignée. À cet égard, les dirigeants ont réaffirmé l’importance du droit international et des évaluations scientifiques indépendantes afin de protéger l’Océan Pacifique et ses ressources maritimes.