Moorea : un baleineau mort évacué du lagon, appel à la prudence jusqu’à dimanche 14 août

La carcasse de l’animal avait été aperçue jeudi 11 août vers 14h00, flottant entre deux eaux, mais c’est seulement le lendemain que le témoin a pu se rendre sur le site et confirmer la présence du baleineausans vie.

Informée de la situation, la Direction de l’environnement a autorisé l’association Oceania et Mao Mana Foundation, membres du Réseau Local d’Echouage (RLE) de Polynésie française, à intervenir sur place.

(Crédit Photo : DIREN)

La nageoire caudale, une partie de la tête et une nageoire pectorale avaient déjà été consommées par les requins présents dans le lagon. Pour éloigner les prédateurs, les restes de l’animal ont été coulés au large.

Toutefois, et malgré toutes les précautions prises, il n’est pas exclu que quelques morceaux de chair et de peau du baleineau soient encore présents et attirent les prédateurs sur le site.

La Direction de l’environnement appelle donc à la plus grande vigilance samedi 13 et dimanche 14 août.



Le Réseau Local d’Échouage peut être contacté 24h/24 et 7j/7 au 40 47 66 49.